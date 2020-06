10 años de prisión a quien vandalice monumentos: Donald Trump

Este martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a los protestantes con 10 años de prisión en caso de vandalizar algún monumento histórico, estatua u otra propiedad federal en Estados Unidos con hasta 10 años de prisión, a través de la Ley de Preservación de Memoriales de Veteranos o cualquier legislación pertinente.

Además, el mandatario norteamericano notificó que esta ley es retroactiva, por lo que personas que hayan vandalizado algún monumento con antelación a la ley, en caso de comprobarse su participación, enfrentaría la misma pena que alguien que es sorprendido ipso facto.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020