De 2010 a la fecha, 700 cuerpos sin identificar por falta de reactivos para prueba de ADN: Fiscal

Morelia, Michoacán.- Un total de 700 cuerpos acumulados entre 2010 y 2019, permanecen sin identificar en la Fiscalía General del Estado debido a la falta de presupuesto para la adquisición de los reactivos necesarios en las pruebas de ADN.

Adrián López Solís, Fiscal General confirmó tales datos, así como la necesidad de cerca de 18 millones de pesos para la adquisición de los reactivos, monto que se incrementará en la medida en que los cuerpos se sigan apilando.

“Tenemos la necesidad de adquirir reactivos suficientes para la realización de los exámenes de ADN con la finalidad de establecer los perfiles genéticos de personas no identificadas cuyas muestras están en poder de la institución, y muestras de referencia que son de los familiares que buscan a personas desaparecidas”.

Cada examen tiene un costo aproximado de diez mil pesos conforme a los datos de López Solís, se aplica una prueba por cada una de las 700 muestras de los cuerpos que se tienen, así como por las de los mil 200 familiares de personas desaparecidas con las que cuenta la Fiscalía.

“Las muestras de personas no identificadas corresponden a cadáveres que llegaron a la institución, se practicó la necropsia, se ordenó su resguardo en los panteones respectivos, queda una muestra para la obtención de material genético y vía el examen de ADN el perfil que pueda compararlo con el perfil de familiares que buscan a personas.

“En el momento en que se hacen esos exámenes y esa comparativa y coinciden, entonces se puede llegar a determinar que esa persona tiene nombre, apellidos, es familiar de alguien y se pueden entregar sus restos”.

En el caso de los cuerpos no identificados y que se han venido acumulando, por lo que toca a Morelia no paran en lo que antaño se conocía como fosa común, están en resguardo de un institución funeraria privada con la que la Fiscalía tiene convenio debido a que el Panteón Forense que se tiene proyectado construir aún no cuenta con el presupuesto requerido. López Solís no especificaría qué ocurre con los cuerpos sin identificar en el resto del territorio estatal.

“El Panteón Forense es un anuncio que se hizo en el marco de la Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el compromiso para el estado de Michoacán fueron 15 millones de pesos para la construcción de un repositorio de cuerpos no identificados, nosotros integramos el expediente, lo entregamos a la Comisión Nacional de Búsqueda que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, ya nos han avalado la disposición que tenemos para entregar un inmueble y ponerlo a disposición del proyecto, pero no nos han definido en qué momento va a bajar el recurso”.

