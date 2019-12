En 2019, perdieron la vida 23 elementos de la Policía Michoacán

Morelia, Michoacán.- Durante 2019, 23 oficiales de la Policía Michoacán fallecieron en el cumplimiento de su labor, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

“Este año, desafortunadamente tuvimos 23 elementos que perdieron la vida en accidentes y en algunos casos derivado del cumplimiento de su deber, como lo que conocemos en “El Aguaje” (emboscada a la Policía Michoacán en octubre pasado)”, refirió Israel Patrón Reyes, titular de la SSP.

El secretario de seguridad reconoció que existe un rezago de pagos de seguros de vida para 36 personas familiares de los policías caídos, y debido a que no todas las muertes ocurrieron dentro de la función policial, sino también por causas naturales, los montos de dichos pagos varían.

Sin embargo, hasta el último mes, el monto total del adeudo ascendía a 29 millones de pesos, detalló Patrón Reyes.

En lo que respecta a los 13 policías asesinados por un grupo armado en la localidad de “El Aguaje”, municipio de Aguililla, el secretario de Seguridad refirió que a nueve de los deudos, ya les fue entregado el pago de seguro, mientras que los 4 casos restantes, no se ha podido concretar el pago debido a que los en vida, los elementos no designaron a un beneficiario.

En el marco del Día del Policía, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, también se comprometió a liquidar los adeudos con todas las familias de los policías caídos en su deber.

“Siento mucho cuando me encuentro una compañera que me dice, es que mi esposo perdió la vida en el cumplimiento de su labor y no me han podido entregar lo que me corresponde para sacar adelante a mis hijos, eso es muy doloroso, lo vamos a resolver todo, es un compromiso que asumo públicamente”, externó el mandatario estatal.

