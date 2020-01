En 2020 a prueba modelo de urna electrónica en tres estados

Morelia, Michoacán.- El modelo de la urna electrónica es explorado por el Instituto Nacional Electoral con miras a futuro para procesos electorales. Por lo pronto este año realizará pruebas en tres estados de la República que tienen elecciones.



Asimismo en el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática para la renovación de sus dirigencias tienen proyectado el apoyo del INE para emplear el modelo de urnas electrónicas, según lo referido por el diputado local Antonio Soto quien, asegura que el PRD ser el primero en emplear este modelo en México.

Por lo pronto en el caso de Michoacán aún no se notifica si el INE participará en el proceso perredista apoyando con este modelo, confirmó el delegado estatal David Alejandro Delgado Arroyo en entrevista.

“En el asunto de la urna electrónica por supuesto que nosotros hemos hecho ejercicios en muy diversos ámbitos vinculantes o no vinculantes, generalmente en escuelas y otros espacios.

“Sobre el proceso interno del PRD todavía no tenemos información de oficinas centrales, el convenio se hace desde oficinas centrales del Instituto y aún a nosotros no nos han notificado”.

En cuanto al modelo de urna electrónica, refirió que en las elecciones que se van a llevar a cabo en tres entidades federativas este año se va aplicar una prueba de muestreo, es decir no es generalizada, es nada más una muestra de casillas.

Delgado Arroyo apuntó que la votación a través de urnas electrónicas para una elección constitucional aún no puede darse debido a que no está establecido en la Ley, por lo que lo realizado hasta el momento han sido pruebas de tipo muestral.

Dichas pruebas que realiza el INE son para ver la fortaleza del instrumento, por lo que el funcionario electoral subraya que todavía no se puede generalizar para que se utilice en una elección constitucional.

