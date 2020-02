Abuelitos se toman de la mano y se despiden; tienen coronavirus

El coronavirus cada vez toma más fuerza, pues hasta el momento ha dejado más de 560 muertos y 27 mil infectados en China.

Ante el miedo a enfermarse, la gente ha tomado más precauciones para sí mismos y sus mascotas (tan es así que las máscaras para perritos se han vendido más). Pero desafortunadamente hay quienes no pudieron evitarlo y ahora esperan lograr salvarse.

Así como una pareja de abuelitos chinos, de alrededor de 80 años, que están juntos en el hospital porque padecen coronavirus.

En la imagen que se ha viralizado puede verse que se encuentran en diferentes camas, pero a tan solo centímetros de distancia. Él le dice a su esposa unas palabras mientras la toma de la mano.

De acuerdo a quien compartió el video esta podría ser la última vez que se ven, aunque no se descarta que puedan curarse.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020