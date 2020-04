Actividad comercial con Estados Unidos no se puede parar del todo: AMLO

Ciudad de México.- La actividad comercial y productiva entre México y Estados Unidos no se puede frenar del todo, ya que ambas naciones necesitan del otro, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que su homólogo Donald Trump anunció una nueva estrategia en materia de migración, lo cual podría cerrar del todo sus fronteras con el resto del mundo para contener al Coronavirus.

Sin embargo, Andrés Manuel recordó que, gran parte de los alimentos que los estadounidenses consumen son producidos en México, por lo que cerrar del todo la frontera es imposible para el vecino país del Norte.

Además recordó que otras industrias como la automotriz, alimenticia, agrícola, entre otras más, están directamente conectadas.

Si bien enfatizó que se reforzarán las acciones para evitar que personal estadounidense contagie a mexicanos, es poco probable que se suspendan las relaciones con Estados Unidos.

“Nos necesitamos mutuamente”, enfatizó en rueda de prensa mañanera.

“Acerca de la política migratoria de Estados Unidos, va a informar la SRE, pero hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica y comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes, no se va a cerrar la frontera totalmente”.

