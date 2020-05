Acude al Congreso a sesión a quejarse de virtuales, se toma la foto y se va

El diputado Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional aplicó la máxima del “te grabas y te vas”, ya que su presencia en la primera Sesión Virtual del Congreso local, duró lo suficiente para grabarse para redes sociales y cuestionar el interés del resto de los diputados por trabajar.

Luego de ello y aprovechando las características virtuales de la sesión, de plano optó por botarla.

Al iniciar la sesión, durante la votación nominal para habilitar el recinto virtual para el desarrollo de los trabajos, fue primero el panista David Cortés Mendoza quien manifestó su inconformidad colocando en pantalla un letrero con la consigna “Exigimos sesiones presenciales, pongámonos a trabajar”.

Se quejó de que la sesión no se escuchaba y se cortaba, y a lo largo de ésta permanecería su cartel como imagen en su pantalla, por lo que no quedó claro si estuvo presente o no en la sesión. Eso sí calificó como inconstitucional y ridículo el trabajo que se estaba realizando, y agregó en el pase de lista “presente en esta payasada”.

El calificativo de “ridículo” su compañero de causa Oscar Escobar Ledesma pensó que había sido proferido por otro legislador, lo que hizo encender sus ánimos y le dio pie para cuestionar la sesión virtual

“hace unos momentos un diputado tomó la palabra y agredió a uno del PAN y le dijo ridículo, pero ridículo es que aquí en el Congreso haya gente que esté dando la cara, hay más de 22 personas trabajando presencialmente, ridículo es que no puedan venir a desahogar 12 puntos y que no haya ninguno relacionado con el Covid, ridículo que los doctores se la estén partiendo y que los diputados que ganan más de 95 mil pesos al mes estemos en la comodidad de nuestras casas, y viajes”.

Oscar Escobar acudió a la Sesión de Pleno a Palacio Legislativo para desde su curul emitir su posición sobe las sesiones virtuales. El color radicó es que tras obtener las imágenes necesarias, abandonaría el lugar y con ello la sesión de Pleno. Su sitio podría observarse poco después vacío.

