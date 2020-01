Admiten a la primera futbolista trans en un equipo profesional de Argentina

Por primera vez en la historia, una futbolista trans ha llegado a un equipo profesional de Argentina. Se trata de Mara Gómez, delantera de 22 años, quien entró al club Villa San Carlos para convertirse en la primera mujer trans en la Primera División del fútbol femenil argentino, que se profesionalizó el año pasado.

“El fúltbol me ayudó en el cambio de mi sexualidad y de mi personalidad. Era el momento de distracción», comentó Mara a Diario El Día. «En todos los clubes en los que estuve me trataron muy bien. Nunca me sentí excluida de un plantel. Todas tenemos el mismo trabajo», agregó.

La joven, quien oficializó su reafirmación de género cuando tenía 18 años, jugaba antes en el equipo de Las Malvinas, parte de la Liga Amateur, donde fue bicampeona y goleadeadora de los últimos dos campeonatos. Además, ha participado en otros equipos como Toronto City, Asociación Iris y Cambaceres.

Argentina aprobó desde 2011 la Ley de Identidad de Género, que además de reconocer la rectificar jurídica de las personas trans, mandata que todos los tratamientos médicos de reafirmación de género se incluyan en el Programa Médico Obligatorio.

Por esta razón, se considera una de las legislaciones más robustas de América Latina y el mundo. Aunque no han faltado los ataques transfóbicos, el equipo ha respaldado a la futbolista. “El Club Atlètico Villa San Carlos repudia todos los comentarios publicados en las redes sociales en contra de la inclusión de Mara Gómez el futbol femenino profesional”, manifestó en un comunicado.

