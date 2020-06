Adolescente narra cómo fue violada por sicarios y lo sube a redes: “No quiero que mi historia se vuelva tuya”

Morelia, Michoacán.- Valeria, una joven de 15 años de la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, subió a las redes sociales un video en el que narró cómo fue atacada sexualmente por delincuentes que operan en esa localidad de la Tierra Caliente michoacana.

Con el rostro difuminado para preservar su identidad, la joven se grabó en su habitación para compartir la terrible experiencia que inició con episodios de acoso en distintas ocasiones por sujetos armados.

Con la voz entrecortada, la joven contó que tras varios días de encierro en su hogar, ante el temor de ser atacada por los hombres armados, el lunes pasado decidió salir a casa de una amiga para convivir y jugar con juegos de mesa.

Más tarde, al volver a su casa a bordo de la motocicleta que utiliza para ayudar a sus padres a hacer entregas de comida preparada, Valeria fue alcanzada por una camioneta con sujetos armados que la privaron de la libertad para cometer la agresión sexual.

“Eran aproximadamente las 9 (pm), prendí mi moto y me marché. Al dar la vuelta de su casa, una camioneta negra con caja atrás me miraron, me tiraron de la moto y me agarraron. Yo al momento cuando miré eso aventé mi cartera a un lote baldío que estaba ahí.

Me agarraron y me subieron con ellos, solamente escuché cómo me decían que me iban a hacer y qué me iban a hacer si yo decía. Yo di hasta el último golpe que aguanté, me defendí y uno quedó herido. Y yo, me aventaron de la camioneta y me violaron”, contó Valeria en el video.

La adolescente, afirmó que desde que sufría acoso sexual verbal, su familia intentó dialogar con el cabecilla del grupo armado al que pertenecen los agresores, pero éste hizo caso omiso.

A pesar del dolor, Valeria se armó de valor para compartir en redes sociales su historia, que dijo, no quiere que se repita, ni quiere que sea la historia de otra mujer más.

“Esta es mi historia, mía, no de otras que les están contando, pero tampoco quiero que se vuelva tuya”, dice con lágrimas la adolescente.

Cuestionada sobre este caso, la Fiscalía General del Estado indicó que no se ha presentado la denuncia correspondiente.

El ex líder de la autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, quien mantiene contacto con la joven víctima, aseguró que en días pasados, Valeria y su familia fueron amenazados por los agresores sexuales y el grupo criminal al que pertenecen, por lo que optaron por no denunciar este caso ante las autoridades.

