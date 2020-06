Adulto mayor que fue azotado al suelo por la policía podría ser de Antifa, justifica Trump

Ciudad de México.- El hombre de 75 años que fue empujado por la policía hasta que se cayó al suelo y comenzó a sangrar de la cabeza durante las manifestaciones en Nueva York podría ser un agitador de Antifa, justifico el presidente Donald Trump, al tiempo que celebró la brutalidad policial durante las manifestaciones.

Al respecto el mandatario estadounidense celebró mediante redes sociales el actuar de la policía de Nueva York durante las protestas, pese al episodio que se hizo viral en el que se aprecia como una persona del a tercera edad es atacado por la policía mientras iba por la banqueta.

El hombre es aventado y por poco golpea su cabeza con una escultura que se encontraba en la calle, sin embargo su cabeza se estrelló contra el suelo y comenzó a sangrar.

“Lo vi caer más fuerte de lo que fue empujado”, volvió a justificar.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020