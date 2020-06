Aficionados del Monarcas piden boicot a empresas de Grupo Salinas

Morelia, Michoacán.- Luego de la venta del equipo de Futbol Monarcas Morelia, aficionados al equipo han hecho un llamado para boicotear a todas las empresas del Grupo Salinas, el cuál es dueño del equipo.

No ver Tv Azteca, no comprar en Elektra, no tener cuentan en Banco Azteca, no enviar dinero por Money Gram, no comprar ningún producto Italika y cancelar el servicio de Totalplay son algunas de las medidas que piden los aficionados.

Cabe señalar que la venta del equipo se concretó sin que la directiva haya dado la cara a la afición, por lo que han considerado que les dieron la espalda e ignoraron la pasión y el compromiso asumido por parte de los aficionados al equipo.

