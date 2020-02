Al 78% de los mexicanos no les interesa el medio ambiente, revela estudio

Ciudad de México.- Un estudio realizado por la consultora Kantar, reveló que al 78 por ciento de los mexicanos les interesa poco o nada el medio ambiente y su cuidado.

El estudio Who Cares? Who Does? pretende entender la preocupación ambiental de más de 65 mil personas de 24 países del mundo, arrojando resultados aterradores para México.

Así, el 78 por ciento de los encuestados se declararon eco-desinteresados, pues no les importa el cuidado del medio ambiente ni toman medidas para procurarlo.

El cinco por ciento son eco-activos, ya que dijeron tomar acciones en pro del medio ambiente a diario.

El tres por ciento son eco-creyentes, por lo que conocen de la importancia de la conservación del ambiente, sin embargo pocas veces toman acciones al respecto.

Mientras que el 14 por ciento son eco-considerados, ya que saben de su importancia, sin emabargo su economía no les permite cuidarlo cómo debería ser.

