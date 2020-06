Al menos 39 heridos se registran en un ataque con cuchillo dentro de una guardería en China, #video

Al menos 39 personas, la mayoría niños, resultaron heridas en un ataque con cuchillo en una guardería de la ciudad china de Wuzhou, informó la prensa local.

Según los reportes de los medios locales, la atacante es una mujer, quien ha sido detenida por la policía local. Según la cadena estatal CCTV, indican que tres personas se encuentran en estado grave.

La agencia oficial de noticias Xinhua, que cita al cuerpo local, asegura que la mayoría de los heridos son niños.

China ha registrado varios ataques indiscriminados con arma blanca en los últimos años, algunos de ellos dirigidos contra menores de edad en colegios o incluso guarderías, perpetrados con frecuencia por personas con problemas mentales.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6

— Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020