Al menos tres muertos en un tiroteo en fábrica Maryland

Tres personas murieron en un tiroteo en la compañía Columbia Machine, ubicada en Smithsburg, y un policía estatal recibió un disparo en el hombro, según el gobernador de Maryland, Larry Hogan. El gobernador dijo que desconocía el estado del atacante.

De acuerdo con las autoridades locales, los primeros reportes indican al menos tres personas muertas y varios heridos por el tiroteo.

La fábrica Сolumbia Machine produce moldes y equipos de producción, según su sitio web.

En redes sociales fueron publicados algunos videos que muestran a las patrullas llegando hasta la zona del ataque.

🚨#UPDATE: Authorities say 3 people have died with multiple injured after a shooting at a manufacturing facility in Smithsburg, Maryland the sheriff's office said, adding the suspect in the incident was no longer a threat to the public this is still a active scene pic.twitter.com/znOVHIyFFK

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 9, 2022