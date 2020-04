“Al rato que se empiecen a morir culparán al gobierno”, Silvano anunciará este lunes el aislamiento obligatorio

“Al rato que se empiecen a morir a quién le van a echar la culpa, al gobierno que no puso las reglas claras. Por eso en Michoacán vamos a aplicar las medidas”.

El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que mañana lunes 20 de abril anunciará el aislamiento obligatorio para los habitantes del estado, destacó que si no se tiene alguna actividad esencial no podrán estar en la calle.

Esta medida se da en atención a la emergencia sanitaria por coronavirus, cuando en el estado se reportan ya 124 casos confirmados de coronavirus y han fallecido 17 personas a causa de la enfermedad.

Añadió que habrá medidas para sancionar a los ciudadanos que no acaten el decreto, con multas, aislamiento y trabajo comunitario en la limpieza de hospitales y centros de salud.

“Nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle, quienes lo hagan van a ser multados y además aislados, recluídos, y van a tener que hacer trabajo comunitario, principalmente limpieza y aseo de centros de salud”, decretó el gobernador.

Afirmó que no habrá distinción para quienes no acaten las medidas y se les tenga que imponer las sanciones, además indicó que ha visto que hay gente que no sigue las medidas sanitarias lo cual no puede seguir.

Indicó que se evaluará el avance de los contagios y continuar con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

