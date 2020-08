Alfonso y Wilfrido pedían moches por cada obra ejecutada: CMIC

Morelia, Michoacán.- Durante las administraciones que encabezaron Alfonso Martínez Alcázar y Wilfrido Lázaro Medina a los constructores que se encargaban de ejecutar obra pública se les extorsionaba con el diez e incluso el 15 por ciento del valor total de la obra, denunció Antonio Mazier Contreras, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).

Al respecto, sostuvo que durante estas dos administraciones a los constructores se les exigía este moche, y en caso de no prestarse, se optaba por no otorgar la obra a este constructor y buscar a otro que sí se prestara para corruptelas.

“Lejos de que nosotros corrompiéramos, nos extorsionaban si no te ponías guapo, no agarrabas trabajo, sí llegó a pasar”.

Por su parte, señaló que en su caso particular, no pudo conseguir obra durante los seis años de estas administraciones, debido a que no se prestó a ser víctima de estas extorsiones.

Por su parte, refirió que en lo que va de la actual administración al frente de Raúl Morón Orozco, no se han registrado este tipo de incidentes, por lo que celebró el compromiso de Morón Orozco de combatir frontalmente los actos de corrupción como estos.

