Amenaza Metlife a jubilados para la contratación de seguros por Covid-19

Trabajadores de la aseguradora Metlife en Michoacán, realizan recorridos para acudir a los hogares de jubilados, a quienes amenazan con la posibilidad de perder su pensión si no contratan sus servicios.

De acuerdo con afectados por la acción de la aseguradora, un equipo de cuatro personas de la aseguradora, con gafetes, documentación y automóvil balizado con el logotipo de “Avantsalud”, el servicio que ofrecen en materia de salud.

“Vinieron para decir que si me interesaba un seguro por lo del Covid, y les dije que no, pero estaban bien agresivos y me dijeron que entonces se iba a bloquear el servicio de nómina con el que me pagan. Yo le dije que porqué me amenazaba si no quería yo un seguro”.

Los empleados de Metlaife cuentan con los datos personales de los trabajadores jubilados del sector público pese estar prohibido por Ley, y argumentan que dicha información les fue proveída por la institución para la que laboraban “para que sean los primeros en obtener los beneficios”.

“Les pedí que me dieran su teléfono y nombre y me dijeron que cualquier cosa fuera a las oficinas en la avenida de Lázaro Cárdenas en Morelia, y me insistieron que única y exclusivamente el beneficio para los jubilados”.

“Eran tres personas, dos hombres y una mujer, ésta última era como la jefa que ya molesta por que yo no quería el seguro, le dijo a uno de sus compañeros, ya tómale sus datos y que te llene las plantillas, pero yo no les firme y llené nada”.

Así como hay jubilados que se han negado a firmar y aceptar el seguro pese a las amenazas, hay otros que lo han hecho, “no pasa nada, yo ya lo firmé y di mis datos”, asegura un jubilado que radica en el municipio de Tarímbaro.

