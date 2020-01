Amenaza Trump con imponer sanciones económicas a Irán

“EEUU va a imponer sanciones económicas al régimen iraní de inmediato”, añadido. Sobre el asesinato a Soleimani ha dicho que estaba preparando nuevos atentados y que eliminándole se manda un mensaje a los terroristas.

Según las fuerzas de seguridad iraquíes, 17 misiles golpearon la base área de Ain Al Asad (aunque dos cayeron sin explotar) y otros 5 lo hicieron en el cuartel general de la coalición internacional en Erbil (uno de ellos ha acabado en Bardarash, a 50 kilómetros).

Cuatro horas y media después de que Irán informara sobre el ataque, Trump reaccionó por medio de su twitter diciendo: “¡Todo está bien!”.1

El presidente agregó que en ese momento se estaba llevando a cabo la evaluación de las bajas y los daños, pero que por ahora, todo va bien.

Según medios de comunicación estadounidenses, el bombardeo habría provocado muy pocos daños humanos, pero las autoridades no habían emitido ninguna información al respecto, declara Pablo Pardo. Según el Pentágono, no hubo víctimas estadounidenses.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de enero de 2020