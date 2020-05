AMLO dará a conocer fundamentos del nuevo sistema económico; Se dará prioridad al bienestar

Ciudad de México.- Los particulares del nuevo sistema económico mexicano serán dados a conocer este fin de semana, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa mañanera adelantó que la prioridad no serán los indicadores macroeconómicos, sino la felicidad y el bienestar ciudadano, lo que permitirá generar mejores condiciones para todos por igual.

“Ahora con la cuarentena como no puedo salir, me está sirviendo para la reflexión y para el análisis. Este fin de semana voy a publicar un texto sobre la nueva economía, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, de cómo hay que cambiar los parámetros, y no estar pensando en el PIB y ni el crecimiento, sino en el bienestar y la felicidad del pueblo”.

Por su parte refirió que este sistema gustará a la mayor parte de los mexicanos, pues se marcará un antecedente respecto a las prioridades del gobierno y se pondrá al centro al ciudadano.

Pese a esto adelantó que habrá resistencias de los conservadores, como es normal cuando se propone algo novedoso y funcional.

