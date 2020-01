AMLO desmiente relación de su gobierno con Irán

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descartó las acusaciones del Wall Street Journal que señalaban una presunta relación entre el gobierno mexicano y el Iraní.

Al respecto el mandatario mexicano señaló que el periódico en cuestión no es para nada serio, sino que utiliza la paparrucha, las llamadas fake news para ganar audiencia.

“La verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”.

Recordó que en este periódico se afirmó que se tenían pruebas de la supuesta relación, sin embargo no han publicado tales pruebas.

En este sentido refirió que no le preocupan este tipo de acusaciones sin pruebas, por lo que adelantó que continuará trabajando normalmente.

