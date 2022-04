AMLO exhibe insulto en su contra realizado por una mujer en la marcha de oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la imagen de una mujer que participó ayer en la marcha denominada “Termina y te vas” –quien portaba una playera blanca con letras doradas y el mensaje “orgullosamente en contra del del KKS”(sic) – para decir que sus adversarios confunden la educación con la cultura.

“Es que hay unas fotos con unas playeras de una señora. Van a ver la creatividad, pero lo grosero también, lo majadero, para que vean cómo me llaman. Si yo no les he hecho nada. De veras que no sé por qué actúan de esa forma”, dijo el presidente al solicitar que se viera la imagen que una participante en la marcha que circuló en redes sociales.

“Es que es interesante, para que se vea el nivel, porque se confunde o suele confundirse la cultura con la educación. La cultura es lo que viene de lejos, lo que se transmite de generación en generación, son las lenguas, las tradiciones, las costumbres, la organización social. De nuestras culturas dimanan nuestros comportamientos, nuestra solidaridad, de nuestras culturas viene la ayuda mutua”, expresó.