AMLO expone que Loret de Mola servía al régimen y ocultó actos de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al comunicador Carlos Loret de Mola, al decir que fue servil al régimen pasado y ocultó actos de corrupción, entre los que está la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados, por la que es ahora jzugado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Durante su conferencia matutina, esta vez desde Oaxaca, Obrador recordó que cuando fue candidato a la presidencia de México, fue entrevistado formalmente por Loret de Mola, la cual mencionó fue una entrevista hostil.

Agregó que durante esa entrevista le comentó que uno de los actos de corrupción del sexenio entonces fue la compra de la planta de fertilizantes, a lo que el periodista no le dio importancia.

“tuve la suerte de que me entrevistara Loret de Mola y, en ese entonces, los medios se ponían del lado del régimen. En esa entrevista me dijo Loret que si tenía pruebas de la corrupción y mencioné la compra de la planta de fertilizantes y todo lo que había hecho Pemex. Él sólo alzó las cejas y no dio importancia a lo que había denunciado”.