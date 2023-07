AMLO rechaza críticas del GIEI contra la Sedena y Marina

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las críticas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con respecto a que las secretarías de Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena) habrían ocultado información sobre el caso Ayotzinapa.

«No hay impunidad, se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando, respeto su punto de vista (del GIEI), pero no lo comparto. Si se ha avanzado, es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad».

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que no se puede manchar toda una institución por el mal comportamiento de funcionarios en el pasado.

«Una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. (…) ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario, si hay impunidad, si se ocultan las cosas, entonces sí se afectan las instituciones».

Señaló que tanto la Semar como la Sedena son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano. Asimismo, acusó que hay quienes buscan afectar este tipo de secretarías.

«Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. (…) Hay como 115 detenidos y no sólo en funcionarios menores o personas de pocas influencias, no, está detenido el anterior procurador de justicia, están detenidos dos generales».

El Presidente mencionó que los esfuerzos de las autoridades están ahora centrados en la búsqueda de los jóvenes, pues ya se cuenta con información y se rompió el llamado «pacto de silencio».

«Tenemos una aproximación de lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. (…) Lo que más nos importa es saber dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles de los responsables, pero si no encontramos a los jóvenes… Estamos trabajando en eso todos los días, buscando encontrar a los jóvenes».