“AMLO, SEP y MORENA intentan introducir ideologías comunistas”: PAN

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de la cámara de diputados señaló hoy al presidente y al próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de tratar de “introducir pensamientos e ideologías comunistas” a los alumnos que regresen a clases el próximo 24 de agosto.

Iván Rodríguez, diputado del PAN, dijo estar temeroso por la intervención de AMLO y su partido MORENA en el contenido educativo, pues asegura que los temas que postula AMLO en cuestión educativa son de carácter doctrinario y que sirven a intereses ajenos a la educación.

En un pronunciamiento escrito, el diputado aseguró que MORENA y AMLO quieren “entrar en la mente” de los mexicanos a toda costa, como lo es la llamada “cartilla moral”.

Iván Rodríguez, afirma que el presidente está intentando imponer su modo de pensar a los mexicanos, esto a través de la educación que controla, llevándolo a imponer “creencias particulares” aunque vulnere la intimidad de la familia.

Según Rodríguez, el presidente busca lograr su cometido para que los mexicanos acabar con la crítica de la oposición y que todos piensen como él.

“Eso no lo va a permitir Acción Nacional, aún hay tiempo para conocer los contenidos y los planes de trabajo que tiene la SEP para los niños y jóvenes, ojalá exista un planteamiento sólido que no sólo beneficie a los estudiantes, sino también forme a futuros profesionales con identidad propia y no inducida en la historia de Morena y el Presidente López Obrador”, recalcó.