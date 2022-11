AMLO viajará a Tabasco y Chiapas para conmemorar el Día de Muertos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que viajará este martes a Chiapas y a Tabasco para conmemorar el Día de Muertos en esas entidades, «porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy».

El mandatario señaló que, por lo anterior, el miércoles 02 de noviembre no habrá reunión con el gabinete de seguridad ni conferencia matutina.

«Hoy es recordar a nuestros difuntos, hoy día 1 (de noviembre), de acuerdo a la tradición es el día de los difuntos niños, niñas, y mañana de los adultos, de los mayores, vamos a estar hoy trabajando, no vamos a tener actividad reunión de seguridad ni conferencia mañana día 2, voy a ir a Tabasco y a Palenque, salgo hoy, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy», expuso.

El presidente López Obrador señaló que son días muy especiales para todos los mexicanos.

Las actividades del mandatario en Palacio Nacional se reanudarán el próximo tres de noviembre.