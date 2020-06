Analfabetismo disminuye en México: INEA

En México el analfabetismo presentó una disminución en lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al pasar del 4 al 3.8 por ciento.

El director general del Instuttuto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Rodolfo Lara Ponte, indicó que la cifra total de personas en rezago educativo pasó de 28 millones 716 personas a poco más de 28 millones 600 mil, lo cual significa que la variación en el índice del rezago educativo del 31.2 al 30.5 por ciento.

En una reunión virtual de Directores Generales de los Institutos Estatales y Responsables de Unidad de Operación del INEA, se dijo que al inicio del sexenio había 8 millones 942 mil 168 personas sin estudios de primaria, actualmente la cifra es de casi 8 millones 910 mil personas.

En el caso de la población que no cuenta con estudios de secundaria principalmente se trata de jóvenes y adolescentes que por diferentes razones no iniciaron o no terminaron dicho nivel educativo.

Al término del 2018 cerca de 16 millones de personas no tenían educación secundaria, este índice también disminuyó del 17.5 al 17.3 por ciento.

Por esto el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, exhortó a los representantes del INEA a coordinar esfuerzos para que se incremente la cobertura educativa en la nueva normalidad, a través de los círculos de estudio, puntos de encuentro y las plazas comunitarias del país.

Tu opinión es importante:

comentarios