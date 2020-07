Andrés Manuel puso en alto el nombre de México durante reunión con Trump, destaca Alfredo Ramírez

Morelia, Michoacán, 09 de julio del 2020.- En su visita oficial a Washington, Andrés Manuel López Obrador estuvo a la altura del estadista que necesitan los mexicanos, y en igualdad de condiciones logró pactar con Donald Trump el inicio de una nueva relación basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de la dignidad de ambas naciones, resaltó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.

El diputado de Morena señaló que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) marca un punto de inflexión en la relación con nuestro vecino del norte; “por primera vez, Donald Trump reconoce públicamente la importancia que tienen los migrantes mexicanos en el desarrollo de su país”.

El presidente López Obrador ha demostrado que la confrontación no es una opción en la relación bilateral con Estados Unidos, añadió, ya que en este país viven 36 millones de ciudadanos mexicanoamericanos que serían los principales afectados por un hipotético desencuentro con Donald Trump.

“Los opositores de la 4T no piensan en los migrantes cuando exigen que nuestro Presidente no busque la construcción de acuerdos con Donald Trump; sin embargo, los mexicanos que viven en Estados Unidos saben que López Obrador ha hecho lo correcto, y no tienen duda de que vela por sus intereses y bienestar”, abundó Ramírez Bedolla.

El primer encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y México ha renovado los ánimos de los inversionistas, abundó el diputado, ya que el T-MEC pone en movimiento relaciones comerciales entre ambos países que tienen un valor de 576 mil millones de dólares al año, en promedio.

Añadió que en la planta productiva mexicana también hay un ánimo renovado, toda vez que las condiciones son propicias para el desarrollo de las exportaciones a México y Canadá, actividad comercial que el año pasado alcanzó un valor de 385 mil millones de dólares.

López Obrador sabe que tiene grandes diferencias ideológicas con Trump, y en la Casa Blanca señaló que la relación de México con Estados Unidos tiene agravios que no han sido superados; sin embargo, dió muestra de su altura de estadista al sobreponerse a motivos personales, y poner en su lugar al pasado, para ubicarnos en la ruta hacia un mejor porvenir para la nación, y para los mexicanos, concluyó Alfredo Ramírez.

