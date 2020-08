Anuncia Trump pagos directos a ciudadanos para afrontar pandemia; hasta 4300 dólares por familia

Ciudad de México.- Pese a haber promovido la suspensión de pagos por desempleo a las familias estadounidenses en plena pandemia, este viernes el presidente Donald Trump anunció la entrega de recursos a todos los ciudadanos estadounidenses.

En total enviará cuatro mil 300 dólares por familia, con la finalidad de que tengan el dinero suficiente para hacer frente a la pandemia del Coronavirus.

Mediante redes sociales, adelantó que ordenó a Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro del país norteamericano, que “se prepare para realizar pagos directos (3.400 dólares para las familias de cuatro miembros) a todos los estadounidenses”.

I have directed @stevenmnuchin1 to get ready to send direct payments ($3,400 for family of four) to all Americans. DEMOCRATS ARE HOLDING THIS UP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020