Anuncian medidas para frenar pandemia en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El municipio de Lázaro Cárdenas, actual epicentro de contagios de coronavirus, anunció una serie de medidas que mantendrá para frenar la pandemia que registra mil 296 casos de Covid-19 en la Jurisdicción de LC.

Una de las medidas expuestas por la presidenta María Itzé Camacho Zapiein, corresponde a la dotación de calcomanías a negocios con la leyenda “Te atiendo, si entiendes”, que recuerden a la población el uso obligatorio del cubrebocas para ingresar a los establecimientos.

“Lo estamos haciendo porque muchos negocios nos comentan que la gente se molesta cuando no los quieren atender porque no tienen cubrebocas. Esto va a ayudar a que el mismo comerciante se pueda defender de las personas que no han querido atender todavía las recomendaciones”, refirió la alcaldesa.

Otra de las medidas es mantener vigente la Ley Seca, que se implementó desde hace 2 meses.

“Seguimos implementando esta medida viernes, sábado y domingo. Ningún establecimiento pequeño o grande, va a poder vender bebidas alcohólicas en el municipio hasta que no podamos pasar a una segunda bandera, que esperamos sea pronto, una bandera naranja donde ya nos permita abrir o aperturar los negocios de lunes a domingo”, comunicó Itzé Camacho.

En el caso de las enramadas, estas podrán funcionar con el 25 por ciento de su capacidad, y los días viernes, sábado y domingo, solo venderán alimentos para llevar.

Una tercer medida será controlar la operatividad del transporte público, donde también será obligatorio el uso de cubrebocas para pasajeros y operadores.

También se instruyó que en las combis, solo se permita el abordaje de nueve personas al mismo tiempo y en los taxis, solo podrán abordar dos personas.

Itzé Camacho afirmó que el número de contagios diagnosticados por día en Lázaro Cárdenas, ha disminuido, pero el municipio continúa con bandera roja.

Tu opinión es importante:

comentarios