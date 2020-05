Apuestan fuerzas al interior del Congreso, por criminalización de las mujeres

Al interior del Congreso del Estado, algunas fuerzas políticas se inclinan por la criminalización de las mujeres y el derecho a decidir sobre sus cuerpos, promoviendo iniciativas que combaten toda posibilidad de aborto al abanderar el “derecho a la vida desde el momento de la concepción”.

Este lunes arriban dos propuestas en ese sentido al Pleno del Congreso del Estado, ambas desde un partido que se autodefine de izquierda. El petista Baltazar Gaona García presenta una iniciativa para reformar la Constitución del Estado para incorporar el derecho a la vida desde la concepción, y otra para proponer que el nueve de mayo sea declarado en Michoacán, el Día del Derecho a la Vida desde la Concepción.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva, durante este 2020 se han procesado 178 casos por aborto en México, de esos cuatro corresponden a mujeres procesadas en Michoacán.

En los últimos cinco años (de 2015 a la fecha), un total de tres mil 70 mujeres en México han sido procesadas por el delito de aborto, de las cuales, 55 corresponden a Michoacán.

Las propuestas de Gaona García, amplían la acción que ha venido planteando desde años atrás el Partido Acción Nacional a través de diversas iniciativas en el Congreso, ya que incorpora la conmemoración específica de un día en la materia.

En abril de 2019 el grupo parlamentario del PAN, ya había revivido a través del diputado Hugo Anaya Ávila la iniciativa que ha venido promoviendo en cada legislatura para tutelar la vida desde el momento de la concepción, esto mediante la reforma al artículo segundo de la Constitución del Estado.

Cabe apuntar que al elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción, se cierra toda posibilidad de que una mujer pueda abortar, aun cuando el producto de su embarazo sea motivo de una violación.

Actualmente el Código Penal del Estado establece en su artículo 146 como causales excluyentes de responsabilidad por aborto, cuando dentro de las primeras doce semanas cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o precaria situación económica; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud; Cuando el producto presente una malformación grave en su desarrollo, según dictamen médico; y, cuando el aborto sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada.

Intentos acumulados

Elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde el momento de la concepción no es nuevo en el Congreso local, en la LXXI legislatura la iniciativa que el entonces diputado Francisco Morelos Borja presentó en abril del 2009 propició una intensa polémica pública que se prolongó durante más de un año, y finiquitó en marzo del 2010 cuando Michoacán se convirtió en la primera entidad en declarar el “no ha lugar” a la propuesta que era promovida por el PAN en todos los estados de la República.

Para marzo de 2010 en una veintena de estados los legisladores panistas habían promovido reformas similares en su Constitución, y sólo en el caso de Michoacán la decisión fue por el “no” a la propuesta.

En junio de 2013 durante la LXXII Legislatura, el exlegislador priista Antonio Sosa López buscó revivir el tema, planteando la modificación constitucional para la protección de la vida desde la concepción, bajo el argumento de que la ciencia moderna, “según consta en algunos de los tratados médicos más respetados, ha definido que el comienzo del embarazo se da con la concepción, entendiendo esta última como la fertilización del óvulo por el espermatozoide”.

El tema quedó para entonces congelado, y aún cuando se reavivó la polémica no se le dio continuidad.

En 2016 el asunto llegó nuevamente al Congreso a través de una iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN en la LXXIII Legislatura, en donde se insistía en reformar el artículo primero de la Constitución Política del Estado, así como el 13 de la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

La intención es que el artículo primero de la Máxima Norma Estatal estableciera: “el Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida del ser humano desde la concepción, hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las Leyes”.

En tanto preveían incluir en el artículo 13 de la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en su inciso I, el concepto “Derecho a la vida desde la concepción, Derecho a una vida integral y a un trato Digno”.

La propuesta del 2019, presentada por el diputado Hugo Anaya propone incorporar un párrafo en el artículo segundo que establezca que “en el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la fecundación y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, como valor fundamental que sustenta el ejercicio de todos los demás”.

Por lo que toca a la iniciativa de Baltazar Gaona, ésta plantea la reforma al artículo primero constitucional, para incorporar un párrafo que establezca: “El Estado reconoce, protege y garantiza, el derecho a la vida de todo ser humano. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte. Lo antes dispuesto no deroga las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Michoacán”.

Defensa de mujeres

Frente a la intención de crear un día específico para conmemorar “el derecho a la vida”, la organización Humanas Sin Violencia –promotora de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán- emitió la noche del domingo 17 un posicionamiento al respecto, en donde piden a los diputados valentía para defender la progresividad de los derechos humanos de las mujeres.

“Posiblemente existan personas que no están a favor de la vida, nosotras como feministas, claro que estamos a favor de la vida, y que por supuesto que esta no se debe condicionar, al contrario se debería posibilitar su acceso progresivo para el mejoramiento de la calidad de vida, objetivos por los que consideramos deberían trabajar arduamente por la gran responsabilidad que ustedes desempeñan”.

La organización considera preocupante, que en el Congreso se estén proponiendo iniciativas y acuerdos “que reflejan una de las violencias más inadmisibles como lo es la violencia institucional en contra de las mujeres, utilizando el fuero que le brinda el ejercicio de su función pública y el poder de la inmunidad que impide el procedimiento de denunciarle ante los agravios que su sola intención representa, y que se sienta protegido de no ser cuestionado en su ejercicio violento del poder y por los efectos que esto tendría para la vida, seguridad e integridad de las mujeres michoacanas”.

