Argentina se prepara para entrar a otra fase de cuarentena por Coronavirus

El presidente de Argentina, Alberto Fernández anunció este día la entrada a la fase 3 de cuarentena hasta el 10 de mayo, con posibilidades de salir una hora de casa en un radio determinado.

En una conferencia televisada, el presidente estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete, Fernández explicó como quedará a partir de mañana el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en algunos lugares con menos de 500 mil habitantes y cinco puntos a cumplir, quedarán apartados de ciertas actividades, esto dependiendo la decisión del gobierno.

El mandatario señaló que al principio de la llegada de la pandemia se multiplicaban los contagios cada 3 días. El 12 de Abril, los casos se multiplicaban cada 10 días, y al día de hoy se multiplican cada 17 días, lo cual es lo que buscaba su gobierno, que esto fuera mas lento.

Así mismo, describió como se ha fortalecido el sistema sanitario, que incluye entro otras cosas 700 nuevos respiradores, y11 mil 518 camas más incorporadas al sistema de salud, previniendo así un posible pico para mayo o junio.

El presidente descartó por el momento el reinicio de clases en todo el país, y la reanudación de la actividad en la administración pública, sin restaurantes, hoteles y espectáculos.

Ante los reclamos que han escuchado de expertos la administración y el presidente, se autorizarán las salidas de esparcimiento de hasta una hora en radio de hasta 500 metros, no se permite la actividad física en las calles.

Los niños podrán salir acompañados con sus padres, y en todos los casos solo una hora diaria, respetando el área de 500 metros

“Se que hay mucha gente preocupada por regresar al trabajo y abrir la actividad económica, pero como les dije, no quiero caer en el falso dilema de la salud y la economía, prefiero que una fábrica no trabaje por que sus trabajadores están en cuarentena y no enfermos, detalló el presidente”.