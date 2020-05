Arrestan a reportero afroamericano mientras reportaba manifestaciones en Minneapolis

Ciudad de México.- Este viernes el reportero Omar Jiménez fue arrestado mientras se encontraba cubriendo las manifestaciones que se han registrado en Minneapolis.

De acuerdo a la cadena CNN, el reportero y cuatro camarógrafos fueron arrestados sin explicación alguna por la Policía, en lo que se sospecho fue una actuación policial motivada por temas raciales.

El arresto fue captado en vivo, ya que se encontraban al aire mientras se produjo.

En el video se aprecia como el reportero se encuentra narrando las manifestaciones que han dejado una comisaría de policía quemada, así como negocios multinacionales saqueados.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

— CNN (@CNN) May 29, 2020