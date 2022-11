Arriba a Pleno Legislativo una nueva iniciativa en materia de aborto

Una nueva iniciativa en materia aborto, se sumó este jueves a las ya existentes en la Cámara, en esta ocasión promovida por la morenista María de la Luz Núñez Ramos, quien no planea la despenalización, sino la exclusión de pena cuando éste se practique durante las 12 primeras semanas de gestación.

Con esta iniciativa suman seis iniciativas de reforma al Código Penal, tres para reformar la Ley de Salud, y una para modificar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, todas ellas en materia de aborto promovidas durante la actual legislatura local.

El dictamen elaborado por la Comisión de Justicia del Congreso, que finalmente vio frustrado su análisis y discusión ante el Pleno –al ser bajado de la orden del día el pasado 19 de octubre- sólo se enfocó a las modificaciones al Código Penal a partir de tres iniciativas, incluyendo la de diputado antiaborto Baltazar Gaona, dejando fuera la iniciativa promovida por activistas y colectivas de IleMich, así como de la diputada Fanny Arreola Pichardo.

En la exposición de motivos de su iniciativa, María de la Luz Núñez reconoce que legislar sobre la despenalización y la legalización del aborto siempre será un tema polémico y en extremo complejo de abordar, “máxime si el entorno social está impregnado de concepciones y prejuicios derivados de preceptos religiosos y de una moralidad rancia y enfermiza, pero también de una errónea apreciación y una desacertada contextualización de la problemática que implica decidir si el Estado debe o no penalizar a la mujer que opte, cualesquiera que sean sus motivaciones, por interrumpir el embarazo, proceso biológico y fisiológico que ocurre en el seno del cuerpo de la mujer”.

Ejemplifica que el hecho de que fumar o ingerir bebidas alcohólicas no esté prohibido y su práctica no sea penalizada, no significa que el individuo deba o se vea obligado a fumar o a ingerir bebidas alcohólicas por el simple hecho de que no será castigado si lo hace.

“Lo mismo vale para el tema de la despenalización del aborto; despenalizar no induce ni obliga, por el contrario, la experiencia nos muestra que suele suceder precisamente lo opuesto. Y sabemos, porque además hay evidencia estadística a nivel mundial, que los países que han despenalizado y legalizado el aborto son los que registran, comparativamente, una incidencia menor de abortos”.

Refiere que bajo la visión misógina y patriarcal, “ser mujer implica que, en cualquier momento, alguien más, individuo o colectividad, se adjudique el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Ser mujer significa, entonces, que ministerios públicos, fiscales, jueces, curas, esposos e incluso mujeres portadoras de la misma ideología, se sientan con la facultad de juzgar y hasta decidir sobre el destino de algo que compete estrictamente a nosotras en lo individual y a nuestro libre albedrío y conciencia: nuestros cuerpos”.

En su iniciativa la legisladora plantea dar luz verde al aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, adecuando en el Código Penal los tiempos en que deberá ser penalizada la práctica del aborto, a fin de que éstos empiecen a correr después de los tres meses.

Asimismo propone incorporar el concepto “persona con capacidad de gestar”, a fin de reconocer la identidad de género de personas gestantes que no se reconozcan como mujeres.

Otro planteamiento que prevé se incorpore al Código Penal, es la disposición para que las instituciones de salud tengan la obligación de proporcionar a la mujer o persona con capacidad de gestar, servicios de consejería médica, psicológica y social, con información objetiva, veraz y oportuna sobre el procedimiento de Interrupción del Embarazo, para que puedan tomar la decisión de manera libre, informada y responsable en los términos establecidos en la Ley de Salud del Estado de Michoacán.