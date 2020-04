Así puedes denunciar ante la Profeco si detectas alzas injustificadas de precios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido que la causa de la nueva a pandemia coronavirus SARS-CoV2, no debe usarse como pretexto para el aumento de precios de los productos básicos como la tortilla o el huevo, por lo que se aplicará sanciones que van desde multas hasta el cierre de los negocios.

La profeco ha hecho un llamado a la ciudadania para denunciar en caso de detectar algún abuso y se vea afectado por algún proveedor. Si observa que no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no exhibe los precios o no los respeta, si no dan kilos de a kilo o litros de a litro o si utilizan publicidad engañosa para promocionar un producto.

Puedes denunciar actos u omisiones de un proveedor que afecten tus intereses o los de una porción de la sociedad. La Profeco acudirá al negocio para revisar si el proveedor o dueño afecta los derechos de los consumidores, y en caso de confirmarlo, será sancionado para que no siga cometiendo la falta.

El denunciante no está obligado a presentar pruebas de la falta ni se le pedirán sus datos personales, sólo debe describir la situación de manera breve y proporcionar el mayor número de datos posibles, como el nombre del proveedor, el producto o servicio, domicilio o lugar y fecha de lo ocurrido.

Para realizar tus denuncias llama al teléfono del consumidor 55 5568 8722.

¿Cómo levantar una queja?

Para realizar una denuncia es importante llamar al teléfono del consumidor 55 5568 8722 o a través del correo electronico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx o bien, asistir a alguna de las delegaciones de Profeco en todo el país con lo siguiente:

Nombre y domicilio.

Identificación oficial Contrato, recibo o comprobante de compra.

Nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado.

Descripción del bien o servicio que se reclama y la narración de los hechos que dieron lugar a la queja.

Formato de recepción de queja impreso.

