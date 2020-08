Así se realizó el primer concierto en el Reino Unido, #video

Por medio de redes sociales se difundido un video que muestra la forma en que se realiza un concierto en The Virgin Money Unity Arena, en Reino Unido.

Con su sana distancia, los organizadores del evento colocaron pequeñas plataformas de metal para separar a las personas en grupos, con la finalidad de evitar posibles contagios de Covid-19.

Las fotos y videos de las personas disfrutando del concierto se volvieron virales en tan solo unas horas.

The UK’s first socially distanced gig is happening now in Newcastle with @samfendermusic headlining, and where attendees have their own private viewing area with 2m of space between them. Here’s what it looks like #samfender #unityarena pic.twitter.com/YBdxpAjYyi

— Kieron Donoghue (@kierondonoghue) August 11, 2020