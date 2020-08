Aumentan hasta 30 mil los empleos generados durante agosto: AMLO

Ciudad de México.- Durante los primeros 12 días de agosto, se han creado más de 30 mil empleos, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que la crisis del Coronavirus ya ha concluido y por lo tanto estamos entrando a una etapa de recuperación.

Al respecto reiteró que de ahora en adelante se espera que las cifras de nuevos empleos aumenten en lo que resta del año, por lo que enfatizó que a final de año se podrá lograr recuperar la economía.

“La economía está respondiendo bien, nos va a llevar tiempo pero ya vamos de salida”.

“Es un timbre de orgullo gobernar a México, hacerlo en estos momento difíciles y al mismo tiempo llevar a cabo una transformación, es una hazaña colectiva de todos. Yo no podría solo. Imagínense los intereses creados con todos los ataquesddiarios ya me hubiesen tumbado, me apoya el pueblo”, reiteró.

