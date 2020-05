Aumentan casos de propietarios que piden sexo a cambio de alquiler durante pandemia de Covid-19

Propietarios de pisos han recurrido a solicitar sexo a los inquilinos a cambio del alquiler de las viviendas, ya que muchas personas han tenido problemas económicos e incluso han perdido sus empleos por la pandemia del coronavirus, lo que lleva a que no tengan la capacidad de pagar la renta.

Un sondeo de la Alianza Nacional de la Vivienda Justa (NFHA, por su sigla en inglés), que se dedica a combatir la discriminación en Estados Unidos, encontró que un 13 por ciento ha visto un incremento en las quejas por acoso sexual durante la pandemia de coronavirus.

“Si no tenía sexo con él, me iba a echar. Como madre soltera, no tenía opción. No quería perder mi vivienda “, dijo a NFHA en una publicación en el sitio de internet del grupo una mujer que se enfrentaba a ser desalojada por el administrador de la propiedad.