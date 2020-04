Autoridades estatales sí tienen facultad de detener a quienes no acaten medidas de aislamiento

Morelia, Michoacán.- Las autoridades estatales y municipales sí tienen la facultad de detener a las personas que no acaten las medidas de aislamiento por la contingencia sanitaria, e incurran en faltas administrativas, reconoció el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.

No obstante, aclaro que esto no se trata de una situación de toque de queda, ni hay sanciones de cárcel a quienes no acaten la disposición de permanecer en su casa.

Explicó que existen medidas administrativas que son facultad de las autoridades, “por ejemplo, si por la calla un grupo de cien personas va paseando el torito de petate, o si se realiza una fiesta comunal, sí hay medidas reglamentarias a nivel municipal y estatal con las que las autoridades pueden decirles a esas personas que dejen de realizar esa actividad, y si no hacen caso se los pueden llevar a barandilla o bien ante el juez civil por cometer una falta administrativa, y hay una multa.

“Ya luego se pueden ir a su casa, no hay una detención con cárcel, pero hay que entender que así como debemos ser disciplinados y estar acorde con las instrucciones del gobierno federal, pues también lo hay que estar con las de los municipios”.

Tu opinión es importante:

comentarios