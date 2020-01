Boicoteará SUEUM acto por el natalicio de Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán.- El próximo seis de enero durante el aniversario del natalicio de Melchor Ocampo el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana plantea llevar a cabo un boicot.

A través de grupos de whatsapp del sindicato se ha convocado a las bases sindicales a no permitir la realización del acto conmemorativo, en protesta a la falta de pagos a los agremiados.

Por medio de un audio que circuló en estos grupos se convoca a aventarle huevos al rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, así como a las demás autoridades que se den cita en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo.

Cabe señalar que la falta de pagos se debe a que no han firmado la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que la federación ha sido enfática en que no entregará recursos en tanto no hagan lo propio.

Tu opinión es importante:

comentarios