Bruno Rodríguez: Contra el personal diplomático estadounidense en La Habana no hubo ningún ataque

“Contra el personal diplomático estadounidense en La Habana no hubo ningún ataque, no hubo ningún acto deliberado”, precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, durante una conferencia de prensa este martes.

La respuesta se generó a propósito de una pregunta del Canal 10 ABC, Miami, sobre las posibles similitudes entre el ataque a la embajada de la Isla en Estados Unidos, el pasado 30 de abril, y los incidentes de salud reportados por diplomáticos norteamericanos acreditados en la capital cubana.

El canciller emplazó al Gobierno y al Departamento de Estado de la nación norteña a presentar una mínima evidencia de que en La Habana hubo un ataque o acto deliberado, e instó a la prensa a preguntarle al Buró Federal de Investigaciones (FBI), cuyas indagaciones coincidieron con las cubanas en ese aspecto.

Rodríguez dijo que otra diferencia significativa entre ambos sucesos es que desde que la Embajada norteamericana se puso en contacto con la Cancillería antillana, “al más alto nivel se dirigió al Gobierno de los Estados Unidos, ofreció completa y plena cooperación, información, disposición a recibir investigadores norteamericanos y a cubrir todas sus necesidades”.

Cuba designó entonces un equipo de expertos y propuso numerosas acciones de cooperación, entre ellas el intercambio entre los especialistas médicos de ambos países, lo cual no se llevó a cabo por obstáculos de la parte estadounidense.

Si bien en los llamados incidentes de salud de diplomáticos norteamericanos no hay ni un autor, ni una hipótesis, ni una evidencia, ni un arma; la agresión en Washington sí tiene un atacante, un fusil AK-47, 32 casquillos de proyectiles y declaraciones de la intención de agredir y de matar, denunció el Jefe de la diplomacia cubana.

En este momento la Isla espera por el resultado de la investigación, añadió el Ministro, sobre la cual tiene la esperanza de que sea exhaustiva y de que se compartan con transparencia sus conclusiones.

El canciller reafirmó que se aspira a que el Gobierno de Estados Unidos cumpla su obligación de adoptar medidas suficientes para prevenir que hechos como este se vuelvan a producir en el futuro.

Destacó que “el Gobierno cubano no ha hecho amenazas, no ha aplicado medidas de bloqueo, no ha hecho advertencias a los viajeros, no ha expulsado personal norteamericano de La Habana, no ha desmantelado su Embajada o su Consulado en Washington”, todo lo que sí hizo la administración estadounidense sin una sola evidencia contra Cuba, con el pretexto de aquellos llamados incidentes de salud.

Reiteró que Cuba seguirá garantizando de manera plena y absoluta la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de sus diplomáticos y de todas las demás.

“Tenemos la esperanza de que el Gobierno de Estados Unidos intente por lo menos hacer coincidir su retórica contra el terrorismo y su política de lucha contra el terrorismo internacional, con sus responsabilidades ante un ataque terrorista que se ha producido contra una misión diplomática en el centro de Washington”, agregó.

