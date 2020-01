Buscan embargar Palacio Legislativo porque Congreso no paga deudas

Morelia, Michoacán.- Pese a que los diputados aseguran que no les alcanza el dinero porque deben pagar laudos que tienen pendiente, la realidad evidencia que no se están realizando tales pagos tanto que, este viernes se buscó embargar Palacio Legislativo por el incumplimiento en el pago de un juicio ganado por dos trabajadoras.

Dichas trabajadoras fueron despedidas en 2012 de la Auditoría Superior de Michoacán en un recorte que hizo la LXXII Legislatura de casi una centena de personas para cerrar la conformación de un sindicato alterno en el órgano fiscalizador.

Zulma de Jesús Quezada, y Fátima Gabriela Macías demandaron para ser reinstaladas en su trabajo y el pago de salarios caídos, por lo que en julio pasado tras una serie de juicios ganaron al Congreso y fueron reinstaladas, el problema es que jamás se les pagó el monto ordenado por el Poder Judicial.

Tal situación derivó al embargo realizado este martes de dos cuentas de la Auditoría Superior de Michoacán, una en HSBC y otra en Afirme en donde apenas si había dinero, una de ellas con tan sólo cinco mil pesos.

José Antonio Rubio, representante legal de las dos trabajadoras explicó que hasta el momento el Congreso no ha presentado propuesta alguna de pago a sus representadas, aunque han existido acercamientos extrajudiciales.

La única oferta que encontraron tras el embargo de cuentas y algunos muebles de Palacio Legislativo, fue seguir en pláticas con los representantes legales del Congreso.

Cabe apuntar que no es la primera vez que debido al incumplimiento en el pago de laudos se embarga al Congreso del Estado, incluso en alguna ocasión se hizo de la cuenta en la que se deposita la nómina, sin embargo la afectación no fue mayor debido a que ésta fue vaciada antes de que se concretara el embargo.

