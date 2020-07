Buscando al cometa

Un visitante ronda los “cielos” de la tierra, su nombre es Neowise y es un cometa de largo periodo recién descubierto y que ayer 23 de julio fue el momento que estuvo más cerca de la tierra y su brillo estuvo más intenso.

Desde principios de julio las publicaciones en medios de comunicación y en sitios especializados a nivel mundial avisaban del evento que podría ser visto a simple vista en el cielo nocturno, principalmente del hemisferio norte del planeta.

Sin embargo, en Morelia y en la mayor parte de Michoacán, pareciera que Neowise “no pasó”, lo nublado del cielo impidió que la brillante cola se hiciera visible.

También, se le sumaron varios factores; en voz del Dr. en Astronomía, René Ortega Minakata, del área de Divulgación del Instituto de Radioastronomía y

Astrofísica (IRyA) de la UNAM Campus Morelia: “Es un objeto que no es demasiado brillante en el cielo, no se observa como un puntito, no es muy grande.

Cuando uno lo observa con binoculares se observa una especie de manchita, a simple vista se necesitan cielos muy oscuros, en la ciudad la contaminación lumínica nos hace más difícil la observación; a simple vista es prácticamente imposible verlo en la ciudad, pero con binoculares si se puede observar y con un telescopio pequeño, también teniendo una buena cámara, o incluso la cámara del celular pero que permita tomar exposiciones de hasta 6 segundos. Además, es un mes poco propicio porque es temporada de lluvias, aunque haya nubes tenues ya es muy difícil encontrarlo” .

Para David Salvador Ramírez, fotógrafo aficionado radicado en Morelia no importó mucho la cuestión climatológica y decidió ir a buscar cielos muy oscuros. Definitivamente la ciudad no era buen lugar y viajando con rumbo al norte, la zona de Cuitzeo resultó prometedora. Y sí, justo como lo indicaban los expertos, una hora después de la puesta de sol el cielo se estrelló y gran parte de el lució despejado, una luna creciente también apareció junto con su brillo. Una app en el móvil indica el lugar exacto de la constelación de la Osa Mayor, justo ahí cerca de su “pata delantera” se encontraría el cometa.

A simple vista nada, solo con una exposición fotográfica larga, David pudo ubicarlo. Objeto pequeño, sin tanto brillo, obviamente referente a la forma en que se mira en el cielo, ya que Neowise tiene casi 5 kilómetros de diámetro. Pero a sus 100 millones de kilómetros de distancia que se encuentra, pues resulta difícil ubicarlo con el ojo humano y una cantidad de contaminación lumínica considerable.

Poco tiempo de visibilidad tuvo, una densa bruma cubrió el cielo y “apagó su brillo”. El cielo se convirtió en gris de nuevo, como todo el mes.

El Doctor Rene Ortega explica en entrevista lo que es un cometa para así comprender lo que se ve en el cielo: “los cometas no están prendidos, no son bolas de fuego; sus núcleos están hechos de hielos y de polvo; cuando se acercan al sol se calientan y se desprenden y forma la cola, (Neowise) tiene dos colas, la curveada y otra de núcleos de átomos, el día de ayer estuvo a 100millones de km y se esperaba más brillante”.

El cometa estará cercano a la tierra durante los siguientes días del mes de julio, sin embargo, puede ir perdiendo su brillo ya que se encuentra alejándose del sol. Si el clima lo permite y se puede buscar un lugar alto y muy oscuro, es posible que si se voltea al noroeste se pueda mirar al visitante que no volverá a ser visto en la tierra por lo menos en 6800 años, según las predicciones de los científicos de la Misión Neowise la NASA.

