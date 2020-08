Calderón y Peña Nieto deben declarar tras denuncia de Lozoya; AMLO

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, tendrán que comparecer los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como también los diputados y senadores implicados y al ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray.

El mandatario detalló sobre la denuncia de Lozoya que liga a Peña Nieto y Videgaray en sobornos que el que lleva a cabo una acusación tiene que probar.

“Lo que debe quedar claro que lo que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex presidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tiene que declarar el ex presidente Calderón, Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los señalados, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar”, agregó.

