Califica Orihuela como falsa información sobre intención de bono para diputados

Morelia, Michoacán.- El diputado Eduardo Orihuela Estefan, coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, calificó como falsa la información sobre la intención de diputados por obtener un bono económico durante esta contingencia sanitaria.

El legislador aludiría a la información publicada por Revolución 3.0 este miércoles bajo el título: “Querían diputados locales bono económico pese a crisis sanitaria”.

Al respecto aseguro que es “absolutamente falso”, y que en las reuniones en las que él ha participado no ha sido abordado ningún tema relacionado con presuntos recursos para los diputados locales.

“Por el contrario, de hecho yo traigo un planteamiento con otros diputados para reducir el sueldo de legisladores en el Congreso y poder destinar recursos al tema de la contingencia”.

De la reunión sostenida por legisladores y el gobernador del Estado, ayer martes por la noche, apuntó que no hubo planteamiento alguno de tipo económico, “yo lo único que he venido diciendo es que hoy más que nunca el Congreso y Gobierno del Estado estén en sintonía sobre las acciones y estrategias a realizar por la crisis sanitaria”.

Consideró que existe gente desesperada porque ha visto cómo ha venido menguando su legitimidad en el Congreso, y denunció que tras la información publicada este miércoles se han activado bots y una campaña de golpeteo en contra de él y de los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Baltazar Gaona García.

El legislador abundó acerca de la molestia que puede generar el que las mayorías decidan al interior del Congreso, y con ello exista quien se sienta desplazado.

En cuanto a la iniciativa de Baltazar Gaona Sánchez que plantea reformar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Este año, apuntó que la intención es para destinar mayores recursos al sector salud.

Agregó que el diputado del PT tiene previsto también exhorto –el que Orihuela se comprometió a suscribir- a los gobiernos federal, estatal y municipales, para que se construya una política de atención alimentaria frente a la situación generada por la contingencia sanitaria.

“No sé de dónde pueda haber venido esa información que se publica, alguien te engaño y te utilizó, hay bots para golpearnos a nosotros con esa información por la disputa interna del Congreso, por quienes no quieren sesionar, pero el Congreso no puede estar ausente de lo que está pasando”.

Orihuela Estefan refirió que en la reunión con el gobernador hubo mucha gente, “yo me tuve que ir después de que habló la secretaria de salud…”.

-¿Es mentira que te reuniste previamente con el gobernador?

“No, pero fue por otros temas”.

