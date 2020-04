Califica Soto de mezquino el pretender raja política en esta crisis sanitaria

Morelia, Michoacán.- Antonio Soto Sánchez, líder de la bancada perredista en el Congreso Local calificó como mezquino el pretender obtener raja política en estos tiempos de crisis sanitaria, esto al referirse a las diputas que prevalecen al interior de la LXXIV Legislatura local.

Luego de los dimes y diretes protagonizados por los legisladores en la sesión de Pleno de ayer martes, cuestionado sobre las posibilidades de efectividad de la Cámara ante su división evidente, Soto Sánchez consideró que los diputados en lo que deberían estar preocupados en estos momentos es en privilegiar decisiones de carácter político, legislativo e incluso administrativas, que permitan poder apoyar como Poder a la población y evitar en la medida de lo posible el que haya contagios, así como en ayudar para que los que estén contagiados no mueran.

“Ese debe de ser una de las prioridades de los legisladores. Si hay diputados que quieren privilegiar el encono, la confrontación, el choque, la descalificación pues es su problema, nosotros no debemos seguirle la corriente a quienes quieran utilizar esta crisis de salud”.

En entrevista virtual Soto Sánchez consideró que “utilizar esta crisis, esta pandemia y estas circunstancias para descalificar, denostar o sacar raja política me parece una mezquindad que no debe ser aceptada por nadie.

“No menciono a nadie en lo particular, lo único que sí digo es, pues allá el que quiera utilizar esto para llevar agua a su molino, pues qué pequeño es en realidad, aquí es donde todos debiéramos mostrar la posibilidad de ser tolerantes, incluyentes”.

Insistió que en estos momento los diputados en lo que deben centrarse es en ver en qué pueden ayudar, “la gente espera algo de nosotros, así que el que utilice esto para sacar raja política no va a lograr su propósito, quien pretenda utilizar esto para lograr algún propósito político está equivocado”.

