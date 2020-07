Carlos Herrera, el desesperado

Por Juan Espinoza Madrid

Como lo hago con muchos actores, he seguido la vida política del actual secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, desde que fue presidente municipal por primera ocasión en el municipio de Zitácuaro hasta la fecha, debo decir que aún no logro comprender muchas cosas de su actuar, no les encuentro sentido.

De origen priista, ingeniero y constructor de profesión, neo perredista sin afiliar, Herrera no ha tenido un paso suave en su vida profesional y política; como constructor ha sido señalado de actos de corrupción por sobreprecios y obras de baja calidad en la ex delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; actualmente cuenta con observaciones de la Auditoria Superior de la Federación por desvió de recursos cuando fue alcalde en su primera ocasión en Zitácuaro.

Logró un segundo triunfo electoral en Zitácuaro con muchos cuestionamientos. Al poco tiempo de volver a la presidencia municipal, deserta del mandato popular que se le dio para aventurarse como secretario de Gobierno de Michoacán.

Como secretario no ha lucido, carece de seriedad y de la formación política que debe caracterizar siempre al encargado de la gobernanza y la relación con los otros poderes; dista de ejercer el cargo como marcan los cánones de la política y del ejercicio del poder, parece más un secretario de Economía o director de los jóvenes.

Desde el primer momento en que Carlos Herrera fue designado secretario de Gobierno, ha intentado posicionar su imagen y nombre, se sube a cualquier evento y si no hay, se los inventan, la estrategia es aparecer lo más que se pueda en medios, aunque la nota sea irrelevante.

Por más esfuerzos de Herrera y su equipo, no logran posicionarlo, no crece en las encuestas, la gente no lo conoce. La desesperación lo ha llevado a lo ridículo, como usar símbolos del Chapulín Colorado en su cinturón, cubre bocas y ropa, utilizando el “CH” como acrónimo, abreviatura y sinónimo de sus iniciales y el personaje de comedia televisiva, lo que confirma la hipótesis de no ser un político serio y de altura.

La desesperación de Herrera llega al grado de estar pautando en este momento en varios medios de comunicación su imagen personal con la del Atlético Morelia, en claros actos anticipados de campaña, violentando la Constitución y las reglas electorales, poniendo en riesgo el desarrollo del proceso electoral que ya está por iniciar, lo cual no es permisible para quien en este momento debe garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad de la entidad.

Insisto, el secretario de Gobierno está desesperado, no crece en las mediciones, y puedo apostar que no crecerá, su estrategia pone en riesgo la gobernabilidad con alto riesgo de polarización, además, que el proyecto del PRD tendría garantizada la derrota electoral.

