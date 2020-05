CEDH es agencia de colocaciones, entre 10 y 15 nombramientos hasta el momento

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se ha politizado y convertido en una agencia de colocaciones, por lo que se requiere amarrarle las manos por ley al encargado de la presidencia del organismo.

Así lo considera la diputada Teresa Mora Covarrubias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien apunta que la definición del titular del organismo debe retomarse a la brevedad.

La legisladora presentó este mes una reforma a la Ley de la CEDH para evitar que ante la falta de un presidente de la Comisión, el encargado de despacho pueda realizar cambios y contrataciones de personal.

La propuesta surge a partir de las modificaciones de personal en la Comisión tras el arribo como encargado de despacho de la presidencia de Uble Mejía Mora, quien habría estado contratando empleados recomendados por diputados.

En entrevista virtual, Mora Covarrubias reconoció que la iniciativa es “para amarrarle las manos al encargado de despacho en la Comisión”, incluso pensando que a futuro pueda presentarse una situación similar como la que ahora vive el organismo al carecer de un presidente designado por el Congreso.

“Nosotros vimos la necesidad de presentar esta iniciática porque se ha politizado mucho la Comisión, se ha visto como una agenda de colocación”, apuntó la legisladora e informó que hay un listado donde se manejan nombres de trabajadores que representan a algunos diputados, “yo he hablado con Uble para que se tranquilice en la colocación y acomodo, y que en su momento sea el nuevo presidente el que haga los acomodos conforme a la planeación que realice; sirvió que estuviéramos al tanto de esta colocación, se frenó”.

La legisladora apuntó que se han realizado entre diez y 15 contrataciones en la Comisión, en donde en algunos casos se despidió a personal que venía laborando, e incluso hubo apertura de nuevos espacios.

Sobre la designación del presidente de la Comisión, que se frustró en un primer intento por la falta de acuerdo político en el Congreso, Mora Covarrubias informó que la Comisión está por reactivar el tema, para la elaboración de una nueva terna con base a quienes participaron en su momento en el proceso de selección, para que ésta pueda subir nuevamente al Pleno del Congreso.

“La Ley lo que nos marca es que se genera otra terna, pero lo que no establece es cuántas veces se puede estar renovando esa terna si no se alcanza la votación requerida; yo espero que no lleguemos a tanto y que logremos un consenso para hacer una terna que pueda ser votada”.