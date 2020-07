Celebra Doña Ángela que su canal ‘De mi rancho a tu cocina’ llegó a los 3 millones de suscriptores en YouTube

Morelia, Michoacán.- La cocinera michoacana Doña Ángela, quien se popularizó a nivel mundial a través de su canal ‘De mi rancho a tu cocina’, alcanzó los 3 millones de seguidores en Youtube.

A través de su cuenta en Facebook, Doña Ángela, de 70 años de edad y originaria del municipio de Ario de Rosales, agradeció a sus seguidores, a los que llama su “nueva familia”.

“Mi gente hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 MILLONES en YouTube estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes mi familia mi gente que dios me los bendiga me han echo muy feliz porque son parte de mi nueva familia los quiero mucho y Dios que me los bendiga”, compartió la señora Ángela.

La youtuber saltó rápidamente a la fama en 2019 al crear su canal de cocina donde comparte recetas de comida mexicana y michoacana, sencillas pero con un toque especial al utilizar ingredientes que ella misma cosecha.

En junio pasado, la revista Forbes nombró a Doña Ángela como una de las 100 mujeres mexicanas más poderosas del país, al considerarla como una “promotora de la comida rural tradicional mexicana”.

Hace ocho meses, Doña Ángela recibió el Boton de Plata por alcanzar los 100 mil suscriptores y el Botón de Oro, por un millón de suscriptores, ambos reconocimientos otorgados por Youtube.

De lograr los 10 millones de suscriptores en la plataforma de videos más grande del mundo, Doña Ángela recibiría el Botón de Diamante, que actualmente es la máxima distinción que otorga el sitio web.

