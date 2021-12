Cerrada toda posibilidad de pago a programas alternativos del magisterio: SEE

Toda posibilidad de pago a los llamados programas alternativos del magisterio está cerrada, la razón, es que el Gobierno del Estado no cuenta con los recursos que se requieren para financiarlos.

La determinación de cerrar la llave que garantizaba a 257 millones de pesos a los sindicatos magisteriales para sus referidos programas, fue informada por Yarabi Ávila González, secretaria de Educación del Estado, en reunión sostenida este martes con diputados locales integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda.

La información otorgada por la funcionaria señala que los 257 millones que demandan las representaciones magisteriales fuera de norma, son superiores al gasto que se proyecta para rubros sustantivos en materia de desarrollo social, como lo es el rubor de Bienestar (230 millones), cultura (214 millones), turismo (210 millones), desarrollo económico (175 millones), mujeres (64 millones), entre otros.

Poco después en entrevista, la funcionaria recalcó que no hay ninguna posibilidad de cubrir esos 257 millones “porque el Gobierno del Estado no cuenta con recursos para estas solicitudes que hacen determinados grupos; la indicación es que todo lo que esté conforme a la normativa es a lo que vamos a darle curso, entonces no hay forma de poderlo hacer”.

Tu opinión es importante:

comentarios