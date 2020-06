Chumel, Maya y Tenoch sí hablarán sobre racismo y clasismo en México, pese a cancelación del foro de Conapred

Después de que se cancelara el foro sobre racismo y clasismo en México que realizó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la actriz Maya Zapata confirmó que el actor Tenoch Huerta y el youtuber Chumel Torres sí tendrán una discusión sobre racismo y clasismo mediante la plataforma Racismo Mx, el jueves a las 18 horas.

Agregó en una entrevista con Julio Astillero que se discutirán los temas desde el punto de vista de especialistas, testimonios y personajes polémicos como lo es Chumel.

Por su parte el actor Tenoch Huerta descartó que lo que sucedió con el foro de Conapred se trate de un tema de censura.

Respecto a los comentarios de Chumel Torres, los actores Tenoch y Maya indicaron que no se trató de racismo, ya que en todo caso fue un acto discriminatorio.

No dejemos que las polémicas empañen lo verdaderamente importante del tema que es la lucha contra el Racismo/Clasismo/Misoginia en México.

No hay mártires ni villanos sino una sociedad vulnerada históricamente por prácticas discriminatorias.

No banalicemos un tema tan importante.

— Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) June 16, 2020